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Владельцам электрокаров разрешили бесплатно парковаться в центре Рязани. Постановление мэрии официально опубликовали в среду, 4 сентября.
Документ расширил список категорий граждан, которые смогут бесплатно оставлять машины на платных парковках.
Для получения льготы рязанцы должны внести сведения в единый парковочный реестр. Отмечается, что владелец сможет бесплатно парковать только одну машину.
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