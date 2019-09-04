RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом пишут «
По данным издания, тела пилотов нашли. Официального подтверждения информации пока нет.
Самолет полностью разрушен. Судно упало в 38 километрах от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское, где и искали разбившийся экипаж.
Ранее сообщалось, что перед крушением летчики успели катапультироваться.
По данным Минобороны, штурмовик выполнял учебный полет. Самолет ушел в штопор и разбился.
Фотография с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Липецкой области столкнулись два большегруза
В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.