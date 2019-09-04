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11:48, 4 сентября 2019 76
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В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, пилоты погибли — СМИ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, пилоты погибли — СМИ

Во вторник, 3 сентября, в Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, тела пилотов нашли. Официального подтверждения информации пока нет.

Самолет полностью разрушен. Судно упало в 38 километрах от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское, где и искали разбившийся экипаж.

Ранее сообщалось, что перед крушением летчики успели катапультироваться.

По данным Минобороны, штурмовик выполнял учебный полет. Самолет ушел в штопор и разбился.

Фотография с сайта минобороны


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