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8:51, 4 сентября 2019 143
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В среду на четырех улицах Рязани отключили холодную воду

В среду на четырех улицах Рязани отключили холодную воду

В среду, 4 сентября, на четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

  • с 9:00 до 17:00 в Канищеве на улице Садовой;
  • с 9:00 до 18:00 — улица Урицкого, дома 10/70, 12, д14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 22, 24, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 23а (детский сад №2), площадь Театральная, дома 3, 5, улица Циолковского, дом 5 корпус 1.

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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

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