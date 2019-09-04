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12:30, 4 сентября 2019 242
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В Рязанской области пенсионер зарезал своего друга и спрятал тело в сарае с кроликами

В Рязанской области пенсионер зарезал своего друга и спрятал тело в сарае с кроликами

В Рязанской области пенсионер зарезал своего друга и спрятал тело в сарае с кроликами. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В апреле 2019 года двое жителей села Просечье Александро-Невского района выпивали. Между 64-летним хозяином дома и его 36-летним гостем возникла ссора — пенсионер приревновал гостя к своей сожительнице.

После этого хозяин дома взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в грудь, живот и спину. Мужчина скончался на месте происшествия.

Затем, обвиняемый отнес тело потерпевшего в сарай с кроликами и засыпал его соломой, а также замыл кровь во всем доме.

Уголовное дело направлено в суд.


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