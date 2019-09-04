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В Рязанской области пенсионер зарезал своего друга и спрятал тело в сарае с кроликами. Об этом сообщил
В апреле 2019 года двое жителей села Просечье Александро-Невского района выпивали. Между 64-летним хозяином дома и его 36-летним гостем возникла ссора — пенсионер приревновал гостя к своей сожительнице.
После этого хозяин дома взял со стола кухонный нож и нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в грудь, живот и спину. Мужчина скончался на месте происшествия.
Затем, обвиняемый отнес тело потерпевшего в сарай с кроликами и засыпал его соломой, а также замыл кровь во всем доме.
Уголовное дело направлено в суд.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.