В пятницу в Рязани пройдет последний в этом году праздник фестивального лета

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В пятницу, 6 сентября, в Рязани пройдет последний в этом году праздник фестивального лета. Об этом сообщил
В этот день на Почтовой пройдет молодежный праздник «Привет, студент!».
Гостей праздника ждут интерактивные площадки вузов и ссузов Рязани, где все желающие смогут познакомиться с демонстрационными роликами о жизни и работе колледжей и вузов города. Кроме того состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Мое лето в Рязани».
Студенты проведут мастер-классы по будущим специальностям и презентации своих учебных заведений.
На главной сцене выступят творческие коллективы и солисты высших, средних профессиональных учреждений.
Начало запланировано на 18:00.
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