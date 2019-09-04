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18:33, 4 сентября 2019 228
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В пятницу в Рязани пройдет последний в этом году праздник фестивального лета

В пятницу в Рязани пройдет последний в этом году праздник фестивального лета

В пятницу, 6 сентября, в Рязани пройдет последний в этом году праздник фестивального лета. Об этом сообщил сайт администрации города.

В этот день на Почтовой пройдет молодежный праздник «Привет, студент!».

Гостей праздника ждут интерактивные площадки вузов и ссузов Рязани, где все желающие смогут познакомиться с демонстрационными роликами о жизни и работе колледжей и вузов города. Кроме того состоится подведение итогов и награждение победителей конкурса «Мое лето в Рязани».

Студенты проведут мастер-классы по будущим специальностям и презентации своих учебных заведений.

На главной сцене выступят творческие коллективы и солисты высших, средних профессиональных учреждений.

Начало запланировано на 18:00.


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