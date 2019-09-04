В Коврове водитель такси врезался в здание магазина и скрылся

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В Коврове водитель Renault Logan врезался в здание магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
После ДТП мужчина скрылся с места происшествия.
В настоящее время проводится административное расследование. Личность водителя установлена.
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