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9:29, 4 сентября 2019 571
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В Горроще из-за столкновения трех легковушек образовалась пробка

В Горроще из-за столкновения трех легковушек образовалась пробка

Утром в среду, 4 сентября, в Горроще «паровозиком» столкнулись три легковушки. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Вот и создал паровозик большую пробку со стороны радика. Там стоит знак направление движения по полосам, неужели трудно посмотреть на него», — написал автор поста.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор образовался на улице Гагарина. На момент публикации новости скорость потока машин не превышает пяти километров в час.


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