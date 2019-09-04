В Горроще из-за столкновения трех легковушек образовалась пробка

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Утром в среду, 4 сентября, в Горроще «паровозиком» столкнулись три легковушки. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
«Вот и создал паровозик большую пробку со стороны радика. Там стоит знак направление движения по полосам, неужели трудно посмотреть на него», — написал автор поста.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор образовался на улице Гагарина. На момент публикации новости скорость потока машин не превышает пяти километров в час.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?