В четверг в Рязанской области сохранится теплая погода. Прогноз синоптиков

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В четверг, 5 сентября, в Рязанской области сохранится теплая погода. Подробный прогноз опубликован на
В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, ночью от одного до пяти метров в секунду, днем от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью от +8 до +13 градусов, местами +4 градуса; днем от +20 до +25 градусов.
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