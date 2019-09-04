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17:18, 4 сентября 2019 388
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В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 5 сентября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 09:00 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улице Дзержинского, дом 16, дом 16а, дом 18, дома 24-26, дом 24 корпус 1, дом 30, дом 32;
  • улица Троллейбусный переулок, дом 3, дом 4, дом 6;
  • улица Семена Середы, дом 27;
  • улица Шевченко, дом 18 (детский сад №139).

На час дольше, до 17:00, работы пройдут по адресам:

  • улица Новаторов, дом ¼, дом 3.

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