В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

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В четверг, 5 сентября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил
С 09:00 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:
На час дольше, до 17:00, работы пройдут по адресам:
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