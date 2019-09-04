Туляк получил 11 лет колонии за убийство обидчика своей сестры

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Туляка осудили за убийство мужчины, сообщил
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая 2019 года приятели выпивали в квартире в поселке Октябрьский. Один из них начал оскорблять сестру осужденного, а также пытался наброситься на нее.
На неоднократные просьбы в адрес мужчины покинуть дом, последний отвечал отказом. Местный житель ударил обидчика три раза ножом в область шеи, груди, левой руки. Потерпевший, который после этого вышел на улицу, скончался от полученных травм.
Мужчине назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.
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