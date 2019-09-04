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15:06, 4 сентября 2019 174
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Туляк получил 11 лет колонии за убийство обидчика своей сестры

Туляк получил 11 лет колонии за убийство обидчика своей сестры

Туляка осудили за убийство мужчины, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая 2019 года приятели выпивали в квартире в поселке Октябрьский. Один из них начал оскорблять сестру осужденного, а также пытался наброситься на нее.

На неоднократные просьбы в адрес мужчины покинуть дом, последний отвечал отказом. Местный житель ударил обидчика три раза ножом в область шеи, груди, левой руки. Потерпевший, который после этого вышел на улицу, скончался от полученных травм.

Мужчине назначили 11 лет исправительной колонии строгого режима.


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