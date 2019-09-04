Найдены тела пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тела пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли на месте падения самолета. Об этом передает
В сообщении добавили, что воздушное судно в момент удара об землю взорвалось и полностью разрушилось.
Напомним, штурмовик Су-25УБ
Фотографии из
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Коврове водитель такси врезался в здание магазина и скрылся
|
cледующая новость →В Рязанской области задержали банду наркоторговцев, продававших «синтетику» в четырех регионах
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?