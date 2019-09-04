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Тамбовская область получит 52 школьных автобуса, сообщил
Распоряжение об обновлении парка автомобилей скорой медпомощи и школьных автобусов в российских городах подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Всего на эти цели выделили в пять миллиардов рублей.
В Тамбове появятся автобусы российского производства: 36 единиц вместимостью 13-20 человек, 15 вместимостью 10-12 человек, один автобус вместимостью более 31 человека.
Как отметили в управлении образования, за последние четырнадцать лет в регионе приобрели 442 школьных автобуса, которые перевозят более 8,5 тысячи детей по 479 маршрутам.
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