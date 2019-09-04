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13:27, 4 сентября 2019 127
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Сорокина поздравила гендиректора рязанского радиозавода с юбилеем

Сорокина поздравила гендиректора рязанского радиозавода с юбилеем

Фото: Администрация Рязани

26 августа почетный гражданин Рязани, гендиректор радиозавода Юрий Смирнов отметил свой 70-летний юбилей. Его поздравила и.о. главы мэрии Елена Сорокина, сообщил сайт горадминистрации.

«Примите самые искренние слова признательности за ваш многолетний, добросовестный труд. Ваша жизнь — это пример для молодежи — жизнь человека труда, посвятившего себя родному городу», — сказала Елена Сорокина.

У Юрия Смирнова много наград и званий — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетный радист, грамоты и благодарности.


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