Сорокина поздравила гендиректора рязанского радиозавода с юбилеем

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Фото: Администрация Рязани
26 августа почетный гражданин Рязани, гендиректор радиозавода Юрий Смирнов отметил свой 70-летний юбилей. Его поздравила и.о. главы мэрии Елена Сорокина, сообщил
«Примите самые искренние слова признательности за ваш многолетний, добросовестный труд. Ваша жизнь — это пример для молодежи — жизнь человека труда, посвятившего себя родному городу», — сказала Елена Сорокина.
У Юрия Смирнова много наград и званий — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетный радист, грамоты и благодарности.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.