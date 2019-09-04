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8:38, 4 сентября 2019 166
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Рязанские путешественники подарили Сорокиной карту Аляски и сосуд для пороха

Рязанские путешественники подарили Сорокиной карту Аляски и сосуд для пороха

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 3 сентября, и.о. главы администрации Елена Сорокина встретилась с участниками международной экспедиции и юными членами географического клуба «Открытие», учащимися школы №16, сообщил сайт мэрии.

Руководитель экспедиции Михаил Малахов рассказал о том, что экспедиция началась 1 июля в Сиэтле. На парусной яхте представители Рязани, Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Тольятти и других городов, а также путешественники из Чехии и США за два месяца прошли более шести тысяч километров по следам Русской Америки.

«Путешественники обследовали практически все места русских поселений юго-восточной части Аляски, получили современные данные об их точном расположении», — рассказал Малахов.

Детям показали фильм о путешествии, снятый самими участниками экспедиции. Кроме того, Малахов рассказал, что путешественники исследовали места высадки членов команды первооткрывателя Аляски Чирикова в 1741 году.

«Впервые его маршрут движения повторен точно. Предварительный анализ полученных данных говорит, что высадка состоялась совершенно в другом месте, нежели считается в общепринятой исторической версии», — отметил он.

В конце встречи команда передала Сорокиной памятные сувениры — карту Аляски, модель судна племени масаи, сосуд для пороха, а также флаги, которые были с исследователями в течение всей экспедиции.

Экспонаты разместят в музее путешественников.


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