Рязанские путешественники подарили Сорокиной карту Аляски и сосуд для пороха

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 3 сентября, и.о. главы администрации Елена Сорокина встретилась с участниками международной экспедиции и юными членами географического клуба «Открытие», учащимися школы №16, сообщил
Руководитель экспедиции Михаил Малахов рассказал о том, что экспедиция началась 1 июля в Сиэтле. На парусной яхте представители Рязани, Москвы, Ульяновска, Екатеринбурга, Архангельска, Воронежа, Тольятти и других городов, а также путешественники из Чехии и США за два месяца прошли более шести тысяч километров по следам Русской Америки.
«Путешественники обследовали практически все места русских поселений юго-восточной части Аляски, получили современные данные об их точном расположении», — рассказал Малахов.
Детям показали фильм о путешествии, снятый самими участниками экспедиции. Кроме того, Малахов рассказал, что путешественники исследовали места высадки членов команды первооткрывателя Аляски Чирикова в 1741 году.
«Впервые его маршрут движения повторен точно. Предварительный анализ полученных данных говорит, что высадка состоялась совершенно в другом месте, нежели считается в общепринятой исторической версии», — отметил он.
В конце встречи команда передала Сорокиной памятные сувениры — карту Аляски, модель судна племени масаи, сосуд для пороха, а также флаги, которые были с исследователями в течение всей экспедиции.
Экспонаты разместят в музее путешественников.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ среду на четырех улицах Рязани отключили холодную воду
|
cледующая новость →Рязанец снялся в клипе вместе с Димой Биланом и Зарой
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?