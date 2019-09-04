Рязанские пожарные провели учения в многоэтажном доме. Фото

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В среду, 4 сентября, рязанские пожарные провели учения в многоэтажном доме. Фоторепортаж опубликовал
Условные возгорания произошли в квартирах на 25 и 3 этажах. Тренировка проводилась на Касимовском шоссе. В ней задействовали четыре единицы техники, в том числе автоподъемник, который поднимается на высоту 50 метров, четыре автоцистерны, автомобиль дежурной службы.
В тренировке принимали участие около 40 человек личного состава.
Пожарные отработали спасение пострадавших с четвертого и восьмого этажей с помощью пневматического прыжково-спасательного устройства и спасательного пожарного рукава.
После учений начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов провел совещание с руководителями управляющих компаний. Собравшиеся подвели итоги тренировки и обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.
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