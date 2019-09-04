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Рязанская область получит 16 автомобилей скорой и 17 школьных автобусов. Об этом на своей
«Недавно мы говорили с Дмитрием Медведевым о существующих проблемах в первичном медицинском звене. А уже накануне мы узнали, что Рязанская область получит 16 автомобилей скорой помощи, а также 17 школьных автобусов», — написал глава региона.
Также губернатор отметил, что машины направят в те районы, где они «особенно необходимы».
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.