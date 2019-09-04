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11:26, 4 сентября 2019 163
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Рязанцу, укусившему за руку полицейского, грозит до пяти лет тюрьмы

Рязанцу, укусившему за руку полицейского, грозит до пяти лет тюрьмы

Рязанцу, укусившему за руку полицейского, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

27-летнего мужчина пойдет под суд по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Рано утром 9 июня в полицию обратилась жительница улицы Мусоргского. Она рассказала, что пьяный мужчина выбивает входную дверь у соседки. Мужчина оказался пьян.

Когда полицейские потребовали дебошира успокоиться, тот начал ругаться и вести себя агрессивно, заявляя, что хочет попасть в квартиру к своей сожительнице. Во время задержания подсудимый укусил сотрудника ДПС за предплечье левой руки.

Обвиняемый признал себя виновным. Материалы дела передали в суд.


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