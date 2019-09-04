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Рязанцу, укусившему за руку полицейского, грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил
27-летнего мужчина пойдет под суд по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Рано утром 9 июня в полицию обратилась жительница улицы Мусоргского. Она рассказала, что пьяный мужчина выбивает входную дверь у соседки. Мужчина оказался пьян.
Когда полицейские потребовали дебошира успокоиться, тот начал ругаться и вести себя агрессивно, заявляя, что хочет попасть в квартиру к своей сожительнице. Во время задержания подсудимый укусил сотрудника ДПС за предплечье левой руки.
Обвиняемый признал себя виновным. Материалы дела передали в суд.
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