Рязань вошла в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

Минприроды назвало города с самым грязным воздухом. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году» опубликовали на сайте ведомства во вторник, 3 сентября.

В 2018 году наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в 246 российских городах. В 46 из них уровень загрязнения воздуха оценили как высокий и очень высокий, в 60% — как низкий.

Сравнительный анализ показал, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе.

В докладе сообщается, что в Рязани в 2018 году выявили два превышения по сероводороду. Индекс максимальной концентрации ПДК составил 18,8.

Качество воздуха оценивалось экспертами по группам веществ, в состав которых входят диоксид серы, оксид углерода, бенз (а)пирен и формальдегид.

По итогам исследований Рязань вошла в перечень городов с зарегистрированными случаями высокого загрязнения атмосферного воздуха.

Помимо нее в этом списке оказались еще 36 городов: Абакан, Ангарск, Архангельск, Ачинск, Барнаул, Бийск, Благовещенск А., Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Казань, Кемерово, Красноярск, Курск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Назарово, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Петровск-Забайкальский, Самара, Свирск, Селенгинск, Тулун, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха вошли те, в которых расположены предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности, машиностроения, лесной и деревообрабатывающей, угольной и горнодобывающей, химической и нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также города, где основными источниками выбросов являются предприятия топливно-энергетического комплекса.