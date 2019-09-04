Под Рязанью поезд насмерть сбил пенсионерку

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В понедельник, 2 сентября, на платформе 237 километр поезд Москва-Пенза сбил 71-летнюю женщину. Об этом RZN.info сообщил следователь межрегионального СУ на транспорте СК России Сергей Бубенев.
Женщина пришла на станцию из находившего неподалеку садоводческого товарищества. Она перешла через железнодорожные пути и ожидала электричку на платформе.
По предварительной информации, женщина стояла близко к путям и ее сбил поезд. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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