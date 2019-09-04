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Парковка около «Рязани-1» вновь стала платной. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 4 сентября.
Оператором стоянки стало муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства города». Стоимость за час осталась прежней — 30 рублей, 15 минут — бесплатно.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.