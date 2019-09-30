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11:10, 30 сентября 2019 244
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За неделю в Рязанской области потушили 55 пожаров

За неделю в Рязанской области потушили 55 пожаров

За неделю с 23 по 29 сентября в Рязанской области потушили 55 пожаров. В 37 случаях горели трава и мусор. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 23 здания и 2 автомобиля. Во время пожаров пострадали три человека, один погиб.

Так, 23 сентября в поселке Вялсы Сасовского района сгорел жилой дом. На пожаре погиб мужчина.

24 сентября пенсионера из деревни Кареево Старожиловского района с ожогами доставили в больницу.

После ночного пожара 26 сентября в селе Ижевское двоих пострадавших отвезли в медучреждение.

В субботу, 28 сентября, с пожара в Новомичуринске спасли двух человек, один из которых ребенок. Всего из горевшего дома эвакуировали 40 человек, 12 из них — дети.

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.


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