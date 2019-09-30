За неделю в Рязанской области потушили 55 пожаров

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За неделю с 23 по 29 сентября в Рязанской области потушили 55 пожаров. В 37 случаях горели трава и мусор. Об этом сообщила
Огонь уничтожил и повредил 23 здания и 2 автомобиля. Во время пожаров пострадали три человека, один погиб.
Так, 23 сентября в поселке Вялсы Сасовского района
24 сентября
После ночного
В субботу, 28 сентября, с
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.
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