Ночью в Сасовском районе сгорел жилой дом, есть пострадавший

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь с 22 на 23 сентября произошел пожар в селе Вялсы Сасовского района. Об этом сообщил
На пульт дежурного сообщение о пожаре поступило в 1:51. Загорелся жилой дом с шиферной кровлей.
Имеется один пострадавший. О тяжести его травм не сообщается.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали три пожарных автомобиля и семь человек.
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