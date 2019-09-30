За неделю в Рязани заделали ямы на пяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 23 по 29 сентября, в Рязани заделали ямы на пяти улицах. Об этом сообщил
Работы выполнили на улицах Магистральной, в поселке Божатково, Станкозаводской, 9-ой линии, Стройкова в районе ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2». Общая площадь ремонта составила 1000 квадратных метров.
Также отремонтировали тротуар у детского сада №146 и улице Щорса — всего 150 квадратных метров.
С начала года асфальт отремонтировали на 176 улицах.
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