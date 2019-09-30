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12:38, 30 сентября 2019 74
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В воронежском селе за полмиллиона отремонтируют памятник ветеранам Великой Отечественной

В воронежском селе за полмиллиона отремонтируют памятник ветеранам Великой Отечественной

В воронежском селе Малые Алабухи за полмиллиона отремонтируют памятник ветеранам Великой Отечественной войны. ТОС «Дубрава» выиграл грант на 465 тысяч рублей, еще около 100 тысяч собрали местные жители, сообщил сайт регионального отделения «Единой России».

Площадку возле памятника и постамент выложат плиткой, скульптуры солдат отремонтируют. Рядом установят новые гранитные плиты с именами погибших на войне земляков. Всего изготовят 64 плиты, на каждой разместят по 13 имен.

Около памятника посадят растения, территорию огородят.

«Общественные работы по ремонту и поддержанию порядка на территории мемориалов, деятельность наших первичных партийных организаций по сохранению исторической памяти — наш долг перед величием подвига солдат Великой Победы», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Ткаченко.

Отмечается, что в этом году на реализацию общественно-полезных проектов в регионе выделили 90 миллионов рублей.

Фото РИА «Воронеж»


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