В центре Рязани на месяц ограничат движение

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На улице Семинарской на месяц ограничат движение. Об этом сообщила
C 1 октября с 10:00 до 24:00 31 октября проезд закроют по одной полосе движения в сторону улицы Соборной от дома №31 до дома №11.
Здесь установят предписывающие и предупреждающие знаки.
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