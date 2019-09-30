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19:20, 30 сентября 2019 162
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Уголовное дело против убийцы мужчины в Солотче передали в суд

Уголовное дело против убийцы мужчины в Солотче передали в суд

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Рязанского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело возбудили после того, как в Солотче нашли труп мужчины с тремя колото-резанными ранами в области груди.

По данным следствия, вечером в понедельник, 29 июля, 56-летний погибший пил спиртное со знакомым. Между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый достал складной нож и несколько раз ударил мужчину в грудь.

Последний скончался от ран на месте происшествия. Обвиняемый выбросил нож и скрылся с места происшествия.

Позже его задержали.

Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.


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