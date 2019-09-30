Уголовное дело против убийцы мужчины в Солотче передали в суд

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В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Рязанского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила
Уголовное дело возбудили после того, как в Солотче нашли
По данным следствия, вечером в понедельник, 29 июля, 56-летний погибший пил спиртное со знакомым. Между ними возникла ссора, во время которой обвиняемый достал складной нож и несколько раз ударил мужчину в грудь.
Последний скончался от ран на месте происшествия. Обвиняемый выбросил нож и скрылся с места происшествия.
Позже его
Уголовное дело передали для рассмотрения в суд.
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