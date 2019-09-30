Священник пробежал вместе с рязанцами почти три километра

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Священник Павел Коньков пробежал вместе с рязанцами почти три километра. Об этом сообщили в группе «
«Друзья! Мы сделали это! Пробежка состоялась. Всем большое спасибо за прекрасный день! По трекеру мы пробежали 2,93 километра», — говорится в сообщении.
Также Павел Коньков добавил, что он намерен продолжать пробежки и ждет всех на следующей.
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