Сроки отключения газа в Ряжском районе перенесли

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Сроки ремонта на газопроводе в Ряжском районе перенесли. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Из-за переноса работ отключение газа отменили. Ранее его должны были
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