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В Ряжском районе на пять дней отключат газ. О проведении ремонта на газопроводе сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Подачу газа в населенных пунктах Ряжского района прекратят в 12:00 понедельника, 30 сентября, а возобновят в пятницу, 4 октября.
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