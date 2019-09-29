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15:00, 29 сентября 2019 240
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В Ряжском районе на пять дней отключат газ

В Ряжском районе на пять дней отключат газ

В Ряжском районе на пять дней отключат газ. О проведении ремонта на газопроводе сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подачу газа в населенных пунктах Ряжского района прекратят в 12:00 понедельника, 30 сентября, а возобновят в пятницу, 4 октября.


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