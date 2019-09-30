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15:36, 30 сентября 2019 106
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Рязанские единороссы открыли Школу партийного актива. Фото

Рязанские единороссы открыли Школу партийного актива. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 27 сентября, в Рязани открылась Школа партийного актива. Участниками мероприятия стали секретари регионального отделения и местного городского отделения «Единой России» Аркадий Фомин и Сергей Филимонов, замруководителя ЦИК партии, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Аркадий Фомин отметил, что в Рязанской области имеется опыт партийной учебы. Так, по его словам, на протяжении трех лет около 150 выпускников разных возрастов прошли обучение и стали секретарями местных и региональных партийных отделений, работают в молодежных и общественных организациях.

«В избирательной кампании мы получили подготовленных к дискуссии людей, которые могут объяснить свою позицию на открытых площадках, таких как телевидение и соцсети, также, что немаловажно, на улице и во дворах», — подчеркнул Фомин.

Сергей Филимонов добавил, что в партии подготовили программу обучения и изучили опыт региональных отделений, а также отметил, что школа создана по поручению члена Высшего совета партии, губернатора Николая Любимова.

Роман Романов рассказал о общероссийских итогах единого дня голосования. При этом он добавил, что в 2020 году в регионе пройдет сложнейшая предвыборная кампания в облдуму.

Кроме того, Аркадий Фомин вместе с Романом Романовым вручили партийные билеты вступившим в партию.

Напомним, в мае в Рязани прошел семинар с секретарями первичных отделений «Единой России».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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