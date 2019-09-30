Любимов проведет прямой эфир «ВКонтакте»

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В среду, 2 октября, в группе «Рязанская область» «ВКонтакте» пройдет прямой эфир с губернатором Николаем Любимовым. Об этом глава региона сообщил на своей
В группе «
Эфир начнется в 16:00.
Напомним, в апреле губернатор
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