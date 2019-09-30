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Фото: Pixabay.com
Калужский пенсионер незаконно вырубил лес на полтора миллиона рублей. Об этом
По предварительной информации, с конца сентября 2017 по середину января 2019 года мужчина срубил 98 берез, елей, сосен и осин на особо охраняемой природной территории Износковского района.
На 67-летнего мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 260 УК («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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