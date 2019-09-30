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20:23, 30 сентября 2019 151
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Экс-глава тульского управления ГИБДД шесть лет ездил по личным делам в Рязань с мигалками. Он избежал наказания

Экс-глава тульского управления ГИБДД шесть лет ездил по личным делам в Рязань с мигалками. Он избежал наказания

Экс-глава тульского управления ГИБДД Михаил Есаков ездил по личным делам в Рязань с мигалками. Он избежал наказания, сообщают «Тульские новости».

Бывшего главного автоинспектора региона обвиняли в превышении полномочий. Так, он в течение шести лет по личным делам ездил в Рязань на служебной машине.

Издание отмечает, что за это время служебные авто нарушили правила дорожного движения почти на полмиллиона рублей на территории Тульской области и на 164 тысячи — в Рязанской.

«Никакие штрафы, естественно, не выписывались. Самым частым нарушением являлось превышение скорости», — уточняют «Тульские новости».

Центральный районный суд освободил Есакова от уголовной ответственности и назначил судебный штраф. Его сумму не называют.

На момент публикации новости пресс-релиза на сайте суда не было.

Фото с сайта «Тульские новости»


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