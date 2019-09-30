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Диана Гурцкая приехала на детский концерт в Тулу. Для певицы выступали воспитанники и выпускники детсада центра образования № 29,
Гурцкая пригласила ребят поучаствовать в следующем году в Международном благотворительном фестивале «Белая трость». Его устраивает фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца».
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