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16:21, 30 сентября 2019 162
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Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в старожиловском селе 1

Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в старожиловском селе

Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в селе Столпцы Старожиловского района. Работы должны были завершить 16 сентября, однако объект до сих пор не сдали.

Контракт на сумму более 7,7 млн рублей заключили в июле. Подрядчик должен был выполнить монтаж сборно-модульного здания, благоустройство прилегающей территории и другие виды работ.

«В настоящее время ведется отделка внутри здания, не выполнено благоустройство прилегающей территории, на которой брошен строительный мусор», — рассказали общественники после посещения объекта.

Представители ОНФ направили обращение в министерство строительного комплекса региона с просьбой обратить внимание на срыв сроков строительства.


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