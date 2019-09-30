Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в старожиловском селе

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Активисты ОНФ заявили о сорванных сроках строительства врачебной амбулатории в селе Столпцы Старожиловского района. Работы должны были завершить 16 сентября, однако объект до сих пор не сдали.
Контракт на сумму более 7,7 млн рублей заключили в июле. Подрядчик должен был выполнить монтаж сборно-модульного здания, благоустройство прилегающей территории и другие виды работ.
«В настоящее время ведется отделка внутри здания, не выполнено благоустройство прилегающей территории, на которой брошен строительный мусор», — рассказали общественники после посещения объекта.
Представители ОНФ направили обращение в министерство строительного комплекса региона с просьбой обратить внимание на срыв сроков строительства.
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