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Фото: Pixabay.com
ЗАГСы Рязани и Рязанского района до конца года переедут во Дворец торжеств. Об этом RZN.info сообщили в региональном правительстве в ответе на запрос редакции.
Решение приняли после
Напомним, во дворце появится десять окон для обслуживания, электронная очередь, терминалы для оплаты госпошлины и прочее. ЗАГС откроется после реконструкции в здании бывшего «Планетария» и кинотеатра «Москва».
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.