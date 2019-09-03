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10:46, 3 сентября 2019 1 076
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ЗАГСы Рязани и Рязанского района до конца года переедут во Дворец торжеств

ЗАГСы Рязани и Рязанского района до конца года переедут во Дворец торжеств

Фото: Pixabay.com

ЗАГСы Рязани и Рязанского района до конца года переедут во Дворец торжеств. Об этом RZN.info сообщили в региональном правительстве в ответе на запрос редакции.

Решение приняли после опроса рязанцев. Тогда более 60% респондентов одобрили объединение отделов Московского, Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов Рязани, Дом торжеств и отдел ЗАГС по Рязанскому району.

Напомним, во дворце появится десять окон для обслуживания, электронная очередь, терминалы для оплаты госпошлины и прочее. ЗАГС откроется после реконструкции в здании бывшего «Планетария» и кинотеатра «Москва».


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