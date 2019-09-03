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15:30, 3 сентября 2019 176
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За неделю в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах

За неделю в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах

За неделю с 26 августа по 1 сентября в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах. Об этом сообщил сайт городской администрации.

Общая площадь ремонта составила 642 квадратных метра.

Ремонт выполнялся на участках:

  • улицы Дачной;
  • от пересечения улицы Рязанской и М-5 до АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;
  • улицы Интернациональной в районе ТЦ «Кит»;
  • улицы Нахимова;
  • улицы Ушинского;
  • улицы Щорса;
  • улицы Черновицкой;
  • участок от круга на улице Зубковой до дома 42 по улице Новоселов;
  • проезд Яблочкова;
  • проезды к школам №№45, 55, 48, 64, 19, 58, к детскому саду №110.

С начала года работы по ямочному ремонту в Рязани провели на 167 улицах. Общая площадь ремонта составила более 30 тысяч квадратных метров.


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