За неделю в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю с 26 августа по 1 сентября в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 642 квадратных метра.
Ремонт выполнялся на участках:
С начала года работы по ямочному ремонту в Рязани провели на 167 улицах. Общая площадь ремонта составила более 30 тысяч квадратных метров.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани прошел митинг против терроризма
|
cледующая новость →«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подключил к электросетям рязанские школу и детсад
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?