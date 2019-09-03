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За купальный сезон в Рязанской области утонули пять человек. Об этом сообщил
Один из погибших — ребенок. Для сравнения, в прошлом году утонули восемь человек.
Всего в этом сезоне на территории региона действовали 48 пляжей и две базы для стоянок маломерных судов. МЧС организовал работу 48 спасательных постов на водных объектах.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.