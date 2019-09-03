Владельцам заведений на Почтовой рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах

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Во вторник, 3 сентября, в горадминистрации прошло совещание профильных руководителе и представителей предприятий общественного питания. Об этом сообщил
Участники встречи обсудили мероприятия на улице Почтовой и уборку территорий заведений, расположенных там.
«Предприниматели должны неукоснительно соблюдать правила благоустройства и содержать свои территории, не менее 5 метров от здания, в чистоте», — отметил замглавы администрации Рязани Игорь Тишин.
Также на совещании обсудили порядок доставки товаров, который не должен создавать неудобства для пешеходов.
Предпринимателям рекомендовали на время городских мероприятий ограничить курение кальяна на открытых верандах кафе.
И.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров подчеркнул, что необходимо обратить внимание на безопасность главной пешеходной улицы города, участвовать в рейдах полиции и помогать пресекать нарушения.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.