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В Рязанской области ограничили сроки охоты на зайцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
«На территории области сокращены сроки охоты на зайца-русака и зайца-беляка до периода с 1 ноября по 15 января», — написал представитель министерства.
Напомним, по федеральным правилам, срок охоты — с 15 сентября по 28 (29) февраля.
Причиной сокращения стало обращение самих охотников.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.