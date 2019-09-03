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15:44, 3 сентября 2019 376
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В Рязани прошел митинг против терроризма

В Рязани прошел митинг против терроризма

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 3 сентября, в Кремлевском сквере прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем поучаствовали губернатор Николай Любимов, представители епархии, Росгвардии, юнармейцы, студенты, школьники.

«Сегодня мы отдаем дань мужеству и героизму сотрудников правоохранительных органов, которые спасали людей и погибли. Мы отдаем дань уважения нашим военным, которые остановили террористическую заразу в Сирии, чтобы не пустить ее снова на нашу землю, мы благодарим наших защитников в других горячих точках, показавшим, что с Россией нужно считаться», — отметил политик.

Он напомнил, что слово «терроризм» происходит от слова «страх», поэтому смысл терроризма в запугивании.

«Мы больше не боимся, любое проявление экстремизма и терроризма встречает суровый отпор от государства и каждого из нас. Свечи — символы погибших детей. Мы помним, мы не простим. И сделаем так, чтобы такого больше никогда не повторилось», — заявил губернатор.

После выступления участников митинга священники совершили заупокойную литию по погибшим в терактах.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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