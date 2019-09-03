В Рязани прошел митинг против терроризма

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 3 сентября, в Кремлевском сквере прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем поучаствовали губернатор Николай Любимов, представители епархии, Росгвардии, юнармейцы, студенты, школьники.
«Сегодня мы отдаем дань мужеству и героизму сотрудников правоохранительных органов, которые спасали людей и погибли. Мы отдаем дань уважения нашим военным, которые остановили террористическую заразу в Сирии, чтобы не пустить ее снова на нашу землю, мы благодарим наших защитников в других горячих точках, показавшим, что с Россией нужно считаться», — отметил политик.
Он напомнил, что слово «терроризм» происходит от слова «страх», поэтому смысл терроризма в запугивании.
«Мы больше не боимся, любое проявление экстремизма и терроризма встречает суровый отпор от государства и каждого из нас. Свечи — символы погибших детей. Мы помним, мы не простим. И сделаем так, чтобы такого больше никогда не повторилось», — заявил губернатор.
После выступления участников митинга священники совершили заупокойную литию по погибшим в терактах.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев пригласили на последний косплей-фестиваль Jiyuu
|
cледующая новость →За неделю в Рязани отремонтировали участки дорог на шестнадцати улицах
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.