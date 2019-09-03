В липецком лесу нашли новорожденного

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В Липецке в лесополосе на улице Коммунистической в районе тракторного завода нашли новорожденного. Об этом сообщил
Плач младенца услышали новорожденные.
Мальчик лежал в пеленке со свежеобрезанной пуповиной.
Ребенка доставили в роддом, находящийся рядом с местом. После его госпитализировали на плановый осмотр в Липецкую областную детскую больницу.
Медики отметили, что ребенок здоровый, доношенный.
Сотрудникам полиции и следователи начали искать мать малыша. Правоохранители установят причину, по которой она от него отказалась.
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