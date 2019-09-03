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12:01, 3 сентября 2019 392
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Сотрудников рязанской «Автоколонны 1310» переводят на работу в Управление троллейбуса — мэрия

Сотрудников рязанской «Автоколонны 1310» переводят на работу в Управление троллейбуса — мэрия

С сентября Управление рязанского троллейбуса начало обслуживать автобусные маршруты. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

На данный момент сотрудников «Автоколонны 1310» переводят на работу в УРТ.

«Задача администрации — не только сохранить муниципальный транспорт, но и повысить его привлекательность для горожан, обеспечить население качественным и бесперебойным транспортным обслуживанием», — отметил заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров.

Напомним, в декабре прошлого года «Автоколонне 1310» ввели процедуру наблюдения при банкротстве. Позже стало известно, что рязанскую автоколонну объединят с управлением троллейбуса.


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