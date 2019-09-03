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С сентября Управление рязанского троллейбуса начало обслуживать автобусные маршруты. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.
На данный момент сотрудников «Автоколонны 1310» переводят на работу в УРТ.
«Задача администрации — не только сохранить муниципальный транспорт, но и повысить его привлекательность для горожан, обеспечить население качественным и бесперебойным транспортным обслуживанием», — отметил заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров.
Напомним, в декабре прошлого года «Автоколонне 1310»
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