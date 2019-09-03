У губернатора Тамбовской области появился новый заместитель

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Губернатор Александр Никитин назначил Сергея Юхачева на пост и.о. замглавы администрации Тамбовской области по экономике. Об этом глава региона сообщил на совещании в администрации региона, пишет «
С июня 2011 года Сергей Юхачев работал начальником управления экономической политики администрации Тамбовской области.
В 2016 — 2017 годах принимал активное участие в разработке стратегии развития Тамбовской области на период до 2035 года. Доктор экономических наук, государственный советник Тамбовской области 1 класса.
Напомним, до августа замглавы администрации занимал Александр Ганов. Его отправили в отставку 12 августа.
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