RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сасовские следователи поздравили c Днем знаний Максима Богдана, спасшего сестер и брата на пожаре. Об этом сообщил
Правоохранители навестили Максима Богдана и его семью, подарили детям справочники, энциклопедии, канцтовары, настольные игры.
Сотрудники регионального следкома предложили наградить школьника нагрудным знаком и символом «Горячее сердце».
Фотография с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской Академии тенниса подвели итоги летнего сезона
|
cледующая новость →В Ряжском районе на заправке скончался житель Подмосковья
Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.