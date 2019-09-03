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13:41, 3 сентября 2019 281
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Рязанский гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…» стал одним из лучших в стране 1

Рязанский гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…» стал одним из лучших в стране

Фото: Pixabay.com

Рязанский гастрономический фестиваль «За Окой пасутся КО…» стал одним из лучших в стране. Портал «ТурСтат» составил рейтинг самых популярных гастротуров среди туристов.

Все фестивали пройдут на открытом воздухе. Вход свободный.

Этой осенью в топ-10 вошли:

  • «Свияжская уха» (Свияжск, Татарстан);
  • фестиваль Мичуринского яблока (Мичуринск, Тамбовская область);
  • «Вкусная Смоленщина» (Смоленск);
  • «За Окой пасутся КО…» (Коростово, Рязанская область);
  • «Калакунда» — рыбный праздник (Петрозаводск, Карелия);
  • «Лукова Ярмонка» — фестиваль лука (Ростов Великий);
  • «Щедрая нива Белозерья» (Белозерск, Вологодская область);
  • Тюменский гастрономический фестиваль местной кухни;
  • фестиваль кавказской кухни «Аджика» (Ессентуки, Ставропольский край);
  • фестиваль походной кухни в Калязине (Тверская область).

Напомним, шестой молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» пройдет 14 сентября в дубовой роще между селами Коростово и Заокское Рязанского района в 22 километрах от Рязани. Там можно продегустировать фермерскую молочную продукцию, посмотреть парад коров и поучаствовать в молочном забеге.


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