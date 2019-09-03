Рязанский филиал института культуры закроется в феврале 2020 года

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Рязанский филиал института культуры ликвидировали 26 августа этого года. Об этом в сюжете телеканала «
В этот же день началась проверка Рособрнадзора, добавил он. Процедура ликвидации займет семестр.
Рязанский филиал прекратит работу 2 февраля 2020 года.
По словам Калинина, вопрос о ликвидации института решался уже давно.
Напомним, директор филиала Александр Трушин
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