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Фото: Pixabay.com
Рязанец ограбил парфюмерный магазин, чтобы пойти на свидание. Об этом
Сотрудница магазина парфюмерии и бытовой химии на улице Ленинского Комсомола рассказала, что один из посетителей не заплатил за дезодорант. Мужчина пригрозил ей расплатой и оттолкнул.
По записям камер видеонаблюдения и отпечаткам пальцев оперативники установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за торговлю краденым 28-летний горожанин.
«По предварительной информации, рязанец собирался на встречу с подругой и волновался по поводу своего внешнего вида, — пояснили в пресс-службе. — Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил без оплаты заполучить парфюмерию и, по его словам, рассчитывал, что ему удастся отвернуться от всех видеокамер».
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.