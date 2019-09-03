Рязанцев пригласили на последний косплей-фестиваль Jiyuu

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанцев пригласили на двенадцатый косплей-фестиваль Jiyuu. Организаторы заявили, что он будет последним.
Фестиваль устроят 14 сентября во Дворце Молодежи. Начало в 13:30.
«Наш фестиваль сочетает в себе формат не только полюбившегося вам косплей-фестиваля, но и самого настоящего кона с ярмаркой и развлечениями на любой вкус, — отметили организаторы. — Мы будем рады любым фендомам».
Подробности в
Напомним, в прошлом году косплей-фестиваль посвятили
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.