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15:45, 3 сентября 2019 152
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Рязанцев пригласили на последний косплей-фестиваль Jiyuu

Рязанцев пригласили на последний косплей-фестиваль Jiyuu

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцев пригласили на двенадцатый косплей-фестиваль Jiyuu. Организаторы заявили, что он будет последним.

Фестиваль устроят 14 сентября во Дворце Молодежи. Начало в 13:30.

«Наш фестиваль сочетает в себе формат не только полюбившегося вам косплей-фестиваля, но и самого настоящего кона с ярмаркой и развлечениями на любой вкус, — отметили организаторы. — Мы будем рады любым фендомам».

Подробности в группе.

Напомним, в прошлом году косплей-фестиваль посвятили супергероям.


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