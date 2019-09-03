При пожаре на улице Островского спасли четырех человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В понедельник, 2 сентября, в Рязани загорелась пятиэтажка на улице Островского. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 15:25. В доме загорелась однокомнатная квартира. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
На время тушения эвакуировали 30 человек, спасли четверых. Никто не пострадал.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали три автомобиля, десять человек личного состава государственной противопожарной службы.
Фото Ромы Боронтова
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